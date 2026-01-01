Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 21: Crocker als Geisel
48 Min.Ab 12
Kojak muss sich auf die Suche nach den Kidnappern von Crocker und einigen anderen Personen machen, die von Luftpiraten in Las Vegas entführt wurden. Das Kidnapping ist jedoch nur ein Ablenkungsmanöver, damit die Komplizen der Entführer am Flughafen unbehelligt eine Ladung Marihuana im Wert von zwei Millionen Dollar in Empfang nehmen können, während die Polizei mit der Jagd nach den Kidnappern beschäftigt ist. Sie haben jedoch nicht mit den Tricks von Kojak gerechnet ...
