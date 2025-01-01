Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kojak - Einsatz in Manhattan

In der Falle

Kabel Eins CLASSICS Staffel 5 Folge 8
In der Falle

Kojak - Einsatz in Manhattan

Folge 8: In der Falle

44 Min. Ab 12

Kojak und sein junger Kollege Crocker laufen Gefahr, in dieselbe Falle weiblicher Verführungskunst zu tappen: Als Kojak im Fall Carol Austin ermitteln soll, die im Verdacht steht, ihren Ehemann, einen Top-Mafioso, ermordet zu haben, gibt er den Fall an Crocker ab, weil er einst eine Beziehung mit Carol hatte. Doch auch Crocker lässt sich von Carols Charme verwirren. Einzig der Schwiegervater der Verdächtigen bleibt unbestechlich und klar im Kopf ...

Kojak - Einsatz in Manhattan
Kabel Eins CLASSICS
Kojak - Einsatz in Manhattan

Kojak - Einsatz in Manhattan

