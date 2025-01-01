Kojak - Einsatz in Manhattan
Folge 8: In der Falle
44 Min.Ab 12
Kojak und sein junger Kollege Crocker laufen Gefahr, in dieselbe Falle weiblicher Verführungskunst zu tappen: Als Kojak im Fall Carol Austin ermitteln soll, die im Verdacht steht, ihren Ehemann, einen Top-Mafioso, ermordet zu haben, gibt er den Fall an Crocker ab, weil er einst eine Beziehung mit Carol hatte. Doch auch Crocker lässt sich von Carols Charme verwirren. Einzig der Schwiegervater der Verdächtigen bleibt unbestechlich und klar im Kopf ...
Alle Staffeln im Überblick