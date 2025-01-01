Lindenstraße
5 StaffelnAb 12
Lindenstraße
Von 1985 bis 2020 prägte die „Lindenstraße“ die TV-Landschaft und war fester Bestandteil des frühen Sonntagabendprogramms. So nahmen die Zuschauer Anteil am Alltag, den Freuden und Ängsten der Bewohner in der Lindenstraße. Dabei begeisterten insgesamt 1758 Folgen durch Geschichten mit aktuellem gesellschaftlichen Bezug und authentische Protagonisten die Fans. Familie Beimer mit Mutter Helga, deren Ehe nach vielen Jahren geschieden wird, Hausmeisterin Else Kling, die zeit ihres Lebens ein strenges Regiment führt und über Sitte und Anstand im Haus Nr. 3 wacht, sowie Carsten Flöter, Dr. Dressler und Tanja Schildknecht sind nur einige der vielen Charaktere, deren Leben die Serie begleitet. (ARD-Serie)