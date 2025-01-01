Loudermilk
Folge 7: Father of the Year
27 Min.Ab 12
Sams Vater steht plötzlich unangemeldet vor seinem Sohn und behauptet, dass er ihn vermisst habe. Es dauert allerdings nicht lange und beide geraten in einen heftigen Streit. Jack tröstet sich lautstark mit einer neuen Bekanntschaft, was seine Laune wieder erheblich steigert. Daraufhin schlägt er vor, Zeit mit Sam zu verbringen und eines seiner Sucht-Meetings zu besuchen. Dort reißt er das Treffen an sich und will die Teilnehmer überzeugen, dass sie keine Alkoholiker sind.
