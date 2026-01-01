Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 7
29 Min.Ab 12

Cisco hinterfragt seine komplette Herkunft. Er hat gerade erfahren, dass er kein Latino ist. Um herauszufinden, wo seine wahren Wurzeln liegen, will er einen DNA-Test machen. Sam verspricht ihm, sich anzuschließen, um seinen Schützling zu unterstützen. Allerdings will er davon kurz darauf nichts mehr wissen - und so schicken Ben und Claire seine Haarprobe heimlich zur Analyse. Dabei stellt sich heraus, dass Sam einen Bruder hat.

