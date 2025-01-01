Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Loudermilk

American Idiot

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3
Joyn Plus
American Idiot

American IdiotJetzt ohne Werbung streamen

Loudermilk

Folge 3: American Idiot

29 Min.Ab 12

Annette will ihr Baby zurück und schaltet die Polizei ein. Es fällt Sam schwer, seinen kleinen Bruder abzugeben, aber er hat keine andere Wahl. Ben möchte derweil im Berufsleben Fuß fassen. Dafür besorgt er sich einen alten Krankenwagen, den er zu einem Food-Truck umbauen will. Sam bekommt indes Besuch von dem alten Leiter der AA-Gruppe. Sein Vorgänger ist überzeugt, dass er den Job weitaus besser gemacht hat und fordert Sam zu einem Wettkampf heraus.

Alle Staffeln im Überblick

Loudermilk
ProSieben FUN
Loudermilk

Loudermilk

Alle 3 Staffeln und Folgen