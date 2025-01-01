Zum Inhalt springenBarrierefrei
Loudermilk

Just What I Needed

ProSieben FUNStaffel 3Folge 5
Just What I Needed

Loudermilk

Folge 5: Just What I Needed

29 Min.Ab 12

Claire lernt nach einer Vorlesung einen netten Jungen kennen. Doch bevor sie sich verabreden kann, steht plötzlich ihre Mutter vor ihr auf dem Campus. Jane besucht einen Kurs für kreatives Schreiben und bittet ihre Tochter um Hilfe. Weil Claire allerdings keine Zeit hat, gibt sie Sam die Kurzgeschichte ihrer Mutter, um sie zu lektorieren. Als die beiden das Werk gemeinsam besprechen, endet der Abend anders als geplant.

