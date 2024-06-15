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Hard for Me to Say I'm Sorry

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6vom 15.06.2024
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Folge 6: Hard for Me to Say I'm Sorry

29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Ben erhält ein Jobangebot von einem Restaurantbesitzer. Es ist zwar nicht die Position, die er sich erhofft hat, aber er will die Chance dennoch nutzen. Sam hadert derweil mit einer seiner alten Kritiken. Vor einiger Zeit war er ein angesehener Musikkritiker mit enormem Einfluss. Er stellt fest, dass er damals einer jungen Künstlerin Unrecht getan hat und fürchtet, dass sie wegen ihm aufgehört hat, Musik zu machen. Nun will er sie aufsuchen und um Entschuldigung bitten.

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