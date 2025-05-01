Die Rückkehr des Magical GIrlsJetzt ohne Werbung streamen
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 1: Die Rückkehr des Magical GIrls
25 Min.Ab 16
Vor drei Jahren mussten die "Magical Girls" herbe Verluste hinnehmen. Von ursprünglich neun Mädchen stellten sich die fünf verbliebenen dem entscheidenden Kampf gegen die Monster aus Disas. Danach kehrte Asuka in ihr altes Leben zurück und ließ die schrecklichen Ereignisse hinter sich. Nun bedrohen die gefährlichen Wesen aus der anderen Welt erneut die Erde. Asuka muss entscheiden, ob sie sich wieder der Spezialeinheit anschließen möchte.
