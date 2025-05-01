Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magical Girl Special Ops Asuka

Alltag und Kampfgefährten

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 2
Alltag und Kampfgefährten

Alltag und KampfgefährtenJetzt ohne Werbung streamen

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 2: Alltag und Kampfgefährten

25 Min. Ab 16

Asuka wird von ihrem ehemaligen Teamleiter aufgesucht. Er schlägt ihr vor, zur Spezialeinheit zurückzukehren. Doch sie lehnt sein Angebot ab, wieder ein "Magical Girl" zu werden. Als unschuldige Menschen allerdings von riesigen Monstern angegriffen werden, schlüpft sie erneut in die Rolle der Beschützerin. Im Kampf trifft sie auf ihre einstige Freundin, die sich kurz darauf zu Asukas Verwunderung als neue Klassenkameradin vorstellt.

