Magical Girl Spec-Ops Recon UnitJetzt ohne Werbung streamen
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 7: Magical Girl Spec-Ops Recon Unit
25 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 16
Asuka hadert mit ihrer Vergangenheit und besinnt sich darauf, warum sie einst ein "Magical Girl" geworden ist. Daraufhin beschließt sie, wieder den Special Forces beizutreten, um unschuldige Menschen zu beschützen. Kurumi steht ihr bei und bestärkt sie in ihrer Entscheidung. Ihre Crew veranstaltet eine Willkommensparty für Asuka.
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