Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl
Magical Girl Special Ops Asuka
Folge 8: Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl
25 Min.Ab 16
Kurumi befragt eine Gefangene, die scheinbar von der russischen Mafia angeheuert wurde, während Asuka in der Sommerschule einen Strandausflug mit ihren Freundinnen macht. Ein von seinem Vater misshandeltes, ungeliebtes Mädchen wird derweil zum "Magical Girl" auserkoren. Chisato nutzt die Chance auf ein neues Leben, auch wenn sie dafür bereit sein muss, zu töten - und ihre ersten Opfer sind schnell gefunden: die Verantwortlichen für den Tod ihrer Mutter.
