Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Magical Girl Special Ops Asuka

Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl

Du wirst bestimmt ein tolles Magical GirlJetzt ohne Werbung streamen

Magical Girl Special Ops Asuka

Folge 8: Du wirst bestimmt ein tolles Magical Girl

25 Min.Ab 16

Kurumi befragt eine Gefangene, die scheinbar von der russischen Mafia angeheuert wurde, während Asuka in der Sommerschule einen Strandausflug mit ihren Freundinnen macht. Ein von seinem Vater misshandeltes, ungeliebtes Mädchen wird derweil zum "Magical Girl" auserkoren. Chisato nutzt die Chance auf ein neues Leben, auch wenn sie dafür bereit sein muss, zu töten - und ihre ersten Opfer sind schnell gefunden: die Verantwortlichen für den Tod ihrer Mutter.

Alle Staffeln im Überblick

Magical Girl Special Ops Asuka
ProSieben FUN
Magical Girl Special Ops Asuka

Magical Girl Special Ops Asuka

Alle 1 Staffeln und Folgen