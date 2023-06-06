Zum Inhalt springenBarrierefrei
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Ab in die Wüste

sixxStaffel 14Folge 10vom 06.06.2023
Ab in die Wüste

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 10: Ab in die Wüste

40 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Das Treffen zwischen Josh Flagg und seinem Ex-Mann verläuft katastrophal. Die beiden streiten sich vor den Augen ihrer Kunden, was keinen guten Eindruck hinterlässt. Tracy besichtigt ein Haus, das von zwei Designern zu einem umweltfreundlichen Heim umgebaut wurde. Allerdings wissen die Männer noch nicht, ob sie Tracy mit dem Verkauf beauftragen sollen. Kann die Maklerin das Paar von ihren Fähigkeiten überzeugen?

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

