Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 10: Ab in die Wüste
40 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Das Treffen zwischen Josh Flagg und seinem Ex-Mann verläuft katastrophal. Die beiden streiten sich vor den Augen ihrer Kunden, was keinen guten Eindruck hinterlässt. Tracy besichtigt ein Haus, das von zwei Designern zu einem umweltfreundlichen Heim umgebaut wurde. Allerdings wissen die Männer noch nicht, ob sie Tracy mit dem Verkauf beauftragen sollen. Kann die Maklerin das Paar von ihren Fähigkeiten überzeugen?
