sixxStaffel 14Folge 3vom 16.05.2023
Folge 3: Für die Katz

41 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12

Josh Altman begutachtet ein sehr großes und modernes Haus an. Der Besitzer möchte es für mindestens 18 Millionen Dollar verkaufen. Wird der Makler einen potentiellen Käufer finden? Währenddessen treffen sich Tracy Tutor und Josh Flagg zum Mittagessen und sprechen über Joshs kommende Scheidung. Auch die Arbeit wird thematisiert und Tracy bittet ihren Freund, eine ihrer Klientinnen zu übernehmen, da es wegen einer anderen Kundin einen Interessenskonflikt geben könnte.

