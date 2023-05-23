Höher, schneller, weiterJetzt ohne Werbung streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 5: Höher, schneller, weiter
41 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
Tracys Tochter ist 16 Jahre alt geworden und somit ist sie bereit für den Führerschein. Gemeinsam fahren die beiden zu einer Kundin und Freundin von Tracy und Juliet darf ans Lenkrad. Währenddessen zeigt Josh Flagg einem Paar ein ganz besonderes Haus. Obwohl es nicht sonderlich luxuriös erscheint, hat in diesem Anwesen in den 50er Jahren ein berühmter Star gelebt - Marilyn Monroe. Kann Flagg seine Interessenten mit diesem Argument überzeugen?
