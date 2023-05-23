Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 6: Verkaufe den Traum
41 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
Josh Flagg trifft die ehemalige Nachbarin seiner Großmutter, die ihr Penthouse verkaufen möchte. Allerdings will die Kundin, dass Flagg gemeinsam mit Josh Altman arbeitet. Werden die beiden Männer sich darauf einlassen? Derweil erhalten Tracy und Heather einen neuen Auftrag. Sie sollen ein glamouröses Haus vermitteln, doch die beiden Frauen entdecken viele Nachteile. Deswegen versammeln sie alle Kollegen, um eine clevere Strategie für den Verkauf zu entwickeln.
