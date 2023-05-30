Zum Inhalt springenBarrierefrei
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Taktik, Trends und Tränen

sixxStaffel 14Folge 7vom 30.05.2023
Taktik, Trends und Tränen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 7: Taktik, Trends und Tränen

40 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Heather und Tracy haben ein Video gedreht, um ein Haus, das viele Nachteile hat, in ein positives Licht zu rücken. Leider ist der Besitzer des Anwesens nicht glücklich mit der Vermarktungsstrategie und will, dass die Aufnahme gelöscht wird. Währenddessen überlegen sich die beiden Joshs, wie sie das "Barbie-Penthouse" verkaufen können. Der Preis von neun Millionen Dollar erscheint Altman zu hoch zu sein, doch Flagg ist davon überzeugt, dass sie den richtigen Käufer finden werden.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

