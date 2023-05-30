Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Rosenkrieg und Klinkenputzen

sixxStaffel 14Folge 8vom 30.05.2023
Joyn Plus
Rosenkrieg und Klinkenputzen

Rosenkrieg und KlinkenputzenJetzt ohne Werbung streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 8: Rosenkrieg und Klinkenputzen

40 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12

Josh Flagg steckt in einem Dilemma - er und sein Ex-Mann betreuen denselben Kunden. Dieser möchte, dass beide Makler zur Hausbesichtigung erscheinen. Wird Josh den Klienten aufgeben oder seiner ehemaligen Liebe gegenübertreten? Josh Altman hat dagegen ganz andere Probleme. Er möchte ein neu erbautes Anwesen verkaufen. Allerdings gehört der Standort nicht zu seinem Stadtviertel, weshalb der Besitzer Zweifel hat, ob er Altman den Auftrag wirklich geben soll.

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 5 Staffeln und Folgen