Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 8: Rosenkrieg und Klinkenputzen
40 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 12
Josh Flagg steckt in einem Dilemma - er und sein Ex-Mann betreuen denselben Kunden. Dieser möchte, dass beide Makler zur Hausbesichtigung erscheinen. Wird Josh den Klienten aufgeben oder seiner ehemaligen Liebe gegenübertreten? Josh Altman hat dagegen ganz andere Probleme. Er möchte ein neu erbautes Anwesen verkaufen. Allerdings gehört der Standort nicht zu seinem Stadtviertel, weshalb der Besitzer Zweifel hat, ob er Altman den Auftrag wirklich geben soll.
