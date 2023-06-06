Aufgetischt und abserviertJetzt ohne Werbung streamen
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 9: Aufgetischt und abserviert
Folge vom 06.06.2023
Tracy hat noch kein Angebot für das umweltfreundliche Haus erhalten. Sie beschließt, den Preis nochmal mit den derzeitigen Besitzern zu besprechen. Währenddessen kümmert sich Josh Flagg um den Verkauf eines großen Anwesens, das in den 1930er Jahren von dem berühmten Regisseur Ernst Lubitsch gebaut und bewohnt wurde. Zur Besichtigung kommen nicht nur potenzielle Käufer, sondern auch Fans des ehemaligen Filmemachers.
