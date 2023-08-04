Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 11: Hopp oder topp
42 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 6
Josh Flaggs Kundin hat hohe Ansprüche an ihre zukünftige Immobilie und hält den Makler ziemlich auf Trab. Die beiden besichtigen ein kleines Strandhäuschen, doch der Klientin gefällt es nicht. Die Suche geht somit weiter. Zur gleichen Zeit organisiert Josh Altman mehrere private Besichtigungen im Haus des russischen Bauunternehmers. Dieser ist ungeduldig und ruft Altman sogar nachts an, um mehr Druck zu machen. Wie wird die Zusammenarbeit weiter verlaufen?
