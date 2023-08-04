Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 11vom 04.08.2023
42 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 6

Josh Flaggs Kundin hat hohe Ansprüche an ihre zukünftige Immobilie und hält den Makler ziemlich auf Trab. Die beiden besichtigen ein kleines Strandhäuschen, doch der Klientin gefällt es nicht. Die Suche geht somit weiter. Zur gleichen Zeit organisiert Josh Altman mehrere private Besichtigungen im Haus des russischen Bauunternehmers. Dieser ist ungeduldig und ruft Altman sogar nachts an, um mehr Druck zu machen. Wie wird die Zusammenarbeit weiter verlaufen?

sixx
