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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Verkauf wider Willen

sixxStaffel 8Folge 13vom 11.08.2023
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Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 13: Verkauf wider Willen

42 Min.Folge vom 11.08.2023Ab 6

Josh Flagg ist der Überzeugung, dass Josh Altman ihm seine Klienten stiehlt. Flagg konfrontiert ihn daraufhin und das Gespräch mündet in einer heftigen Diskussion. Zudem hat Altman große Schwierigkeiten, ein Haus zu verkaufen. Trotz der vielen Besichtigungen beschweren sich die Besucher über den Lärm der daneben liegenden Baustelle. Jetzt muss sich der Makler eine schlaue Strategie für den Verkauf überlegen.

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