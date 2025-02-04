Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 4: Fragen Sie den besten
42 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Josh Flagg und James Harris verbünden sich und spielen Josh Altman einen Streich. Das Opfer plant eine Racheaktion. Währenddessen schauen sich David und James eine Immobilie im Osten Hollywoods an. Die Gegend ist modern und touristenreich, allerdings ist das große Anwesen umgeben von vielbefahrenen Straßen. Das Duo plant eine offene Besichtigung im Stil einer Party, um junge Käufer anzulocken.
