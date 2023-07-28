Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Schlechtes Karma

sixxStaffel 8Folge 7vom 28.07.2023
Joyn Plus
Schlechtes Karma

Schlechtes KarmaJetzt ohne Werbung streamen

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 7: Schlechtes Karma

42 Min.Folge vom 28.07.2023Ab 6

Josh Altman hat beschlossen, dass er die Kinderplanung vorerst verschieben möchte. Seine Karriere ist ihm sehr wichtig und er hofft, dass seine Partnerin Heather ihn bei der Entscheidung unterstützen wird. Josh Flaggs Kunden sind auf der Suche nach einem Grundstück. Durch Zufall gefällt den beiden Geschäftsmännern ein Haus, das Josh bereits an einen anderen Klienten verkauft hat. Sie wollen es sofort besichtigen und bringen Flagg somit in eine unangenehme Lage.

Alle Staffeln im Überblick

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Alle 5 Staffeln und Folgen