Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 12: Das Beste zum Schluss
41 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 6
David und James nehmen einen schwierigen Auftrag an: Ein Haus ist bereits seit über 800 Tagen auf dem Markt, doch es findet sich kein interessierter Käufer. Wird das Duo es schaffen, die Immobilie zu verkaufen? Währenddessen wird Madison von einem Kunden gefeuert. Doch der Makler versucht mit allen Mitteln das Geschäft zurückzugewinnen, da es sich um 20-Millionen-Dollar-Anwesen handelt.
