Das Kindermädchen MISS MOON kümmert sich um die drei Kinder JULES (8) und LOLA (12) und BABY JOE (18 Monate). Deren Mutter ist als berühmte Sängerin viel in der Welt unterwegs und weiß, im Gegensatz zu ihrem Mann, dem Tierarzt Paul, nicht, dass sie sich eine Kinderbetreuung mit magischen Fähigkeiten ins Haus geholt hat. Hier und da setzt Miss Moon ihre Künste ein, um ihren Job zu vereinfachen oder um den Kindern zu helfen. Nur leider verselbständigt sich dieser Zauber meistens. Entsprechend haben Miss Moon und die Kinder dann alle Hände voll zu tun, um das vom Zauber ausgelöste Chaos wieder rückgängig zu machen. Denn niemand darf von den besonderen „Qualitäten“ Miss Moons erfahren.