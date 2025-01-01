Mission Adventure
"Mission Adventure" erzählt Geschichten von Abenteuern und Abenteurern. Moderator Jan Stecker stellt Menschen vor, die Extremes wagen oder Außergewöhnliches ausprobieren. Es wird gezeigt, wie die Flying Doctors in Australien arbeiten, warum die Führerscheinprüfung in Shanghai so schwierig ist, und was man zum Überleben auf einer einsamen Insel benötigt. Harte Jobs, nervenaufreibende Herausforderungen, aufregende Entdeckungsreisen - das ist "Mission Adventure".