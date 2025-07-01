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MotherFatherSon

Episode 1

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 01.07.2025
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MotherFatherSon

Folge 1: Episode 1

60 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16

Medienmogul Max Finch reist nach London, um seinen politischen Einfluss weiter auszubauen. Seine Ex-Frau engagiert sich inzwischen für Obdachlose, während Sohn Caden eine Zeitung leitet und immer mehr am Erwartungsdruck seines Vaters zusammenbricht - bis ihn schließlich ein Schlaganfall ereilt. Während er ums Überleben kämpft, gerät das Unternehmen ins Wanken. Eine Journalistin wittert ihre Chance: Sie kennt die dunklen Geheimnisse der Finchs und ist bereit, sie offenzulegen.

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