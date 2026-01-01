MotherFatherSon
Folge 5: Episode 5
58 Min.Ab 16
Die Familiendynastie der Finchs steht vor dem Zerfall: Medienmogul Max, der selbst eine traumatische Kindheit unter seinem tyrannischen Vater erfuhr, wird von seiner Ex-Frau Kathryn und Sohn Caden mit den dunklen Geheimnissen seiner Vergangenheit konfrontiert. Als die Wahrheit über Max' Machenschaften ans Licht kommt, droht Kathryn damit, ihn zu Fall zu bringen. Kann Max seine Familie zurückgewinnen oder wird er alles verlieren?
