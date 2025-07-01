MotherFatherSon
Folge 6: Episode 6
57 Min.Ab 12
Max Finch steht vor einer Krise: Sein Sohn Caden will mit den Journalisten Maggie und Nick die dunklen Geheimnisse des Familienimperiums aufdecken. Doch Max hat vorgesorgt und droht, Caden allein zu belasten. Parallel dazu mischt die Populistin Angela Howard die politische Bühne auf. Als der Sohn des Premierministers, Saif, Opfer eines Anschlags wird, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Und welche Rolle spielt Max in diesem Machtspiel?
