Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MotherFatherSon

Episode 7

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Episode 7

Episode 7Jetzt ohne Werbung streamen

MotherFatherSon

Folge 7: Episode 7

57 Min.Ab 12

Max steht vor einem Scheiterhaufen: Sein Sohn Caden plant, die illegalen Machenschaften seines Vaters öffentlich zu gestehen, während Max' schwangere Frau Sofia droht, ihn zu verlassen. Verschärft wird die Situation durch den Tod von Saif, dem Sohn des Premierministers, den viele mit Max' Enthüllungen in Verbindung bringen. Die Gesellschaft ist gespalten, Unruhen brechen aus. Verzweifelt versucht Max, die Kontrolle zu behalten ...

Alle Staffeln im Überblick

MotherFatherSon
SAT.1 emotions
MotherFatherSon

MotherFatherSon

Alle 1 Staffeln und Folgen