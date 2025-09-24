Einhörner kennen den Namen von allenJetzt ohne Werbung streamen
Folge 2: Einhörner kennen den Namen von allen
25 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 16
Völlig abgeklärt tötet Ray im Namen seines Auftragsgebers einen Mann und schlüpft direkt im Anschluss wieder in seine Rolle des liebevollen Vaters. Als seine kleine Tochter ihm ein paar schwierige Fragen zur Existenz von Weihnachtsmann, Osterhase, Zahnfee und Co. stellt, muss er abwägen, wie ehrlich er zu Brittany sein will. Rays Freund Gary wird derweil nach einem Überfall in ein künstliches Koma versetzt.
