Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mr Inbetween

Einhörner kennen den Namen von allen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 24.09.2025
Joyn Plus
Einhörner kennen den Namen von allen

Einhörner kennen den Namen von allenJetzt ohne Werbung streamen

Mr Inbetween

Folge 2: Einhörner kennen den Namen von allen

25 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 16

Völlig abgeklärt tötet Ray im Namen seines Auftragsgebers einen Mann und schlüpft direkt im Anschluss wieder in seine Rolle des liebevollen Vaters. Als seine kleine Tochter ihm ein paar schwierige Fragen zur Existenz von Weihnachtsmann, Osterhase, Zahnfee und Co. stellt, muss er abwägen, wie ehrlich er zu Brittany sein will. Rays Freund Gary wird derweil nach einem Überfall in ein künstliches Koma versetzt.

Alle Staffeln im Überblick

Mr Inbetween
ProSieben FUN
Mr Inbetween

Mr Inbetween

Alle 3 Staffeln und Folgen