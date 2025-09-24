Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mr Inbetween

Im Namen der Gesellschaft

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 24.09.2025
Im Namen der Gesellschaft

Mr Inbetween

Folge 4: Im Namen der Gesellschaft

23 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Freddy stellt Ray den Gangster Davros vor. Dessen Männer sind für den Überfall auf Gary verantwortlich. Ray und Davros vereinbaren einen Waffenstillstand, doch das Misstrauen auf beiden Seiten bleibt. Kurz darauf wird Ally zum ersten Mal Zeuge von Rays Gewaltausbrüchen: Bei einem gemeinsamen Ausflug gerät er mit zwei Männern aneinander. Anfangs ist sie schockiert, lässt sich dann aber von Ray besänftigen.

