Mr Inbetween
Folge 4: Im Namen der Gesellschaft
23 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Freddy stellt Ray den Gangster Davros vor. Dessen Männer sind für den Überfall auf Gary verantwortlich. Ray und Davros vereinbaren einen Waffenstillstand, doch das Misstrauen auf beiden Seiten bleibt. Kurz darauf wird Ally zum ersten Mal Zeuge von Rays Gewaltausbrüchen: Bei einem gemeinsamen Ausflug gerät er mit zwei Männern aneinander. Anfangs ist sie schockiert, lässt sich dann aber von Ray besänftigen.
