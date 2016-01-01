Naturschützer im Einsatz
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Naturschützer im Einsatz
Die Natur ist eine gigantische Schatzkammer. Und der Mensch hat sich lange Zeit großzügig daraus bedient. Die Folge: Viele natürliche Kostbarkeiten sind in ihrer Existenz massiv bedroht. Um das Erbe des Planeten zu bewahren, bedarf es eines breiten Wissens. Wie sich das Verhältnis von Mensch und Natur einvernehmlich gestalten lässt, machen Umweltexperten in der Reihe „Naturschützer im Einsatz“ deutlich. Auf dem Programm stehen zudem beeindruckende Bilder aus den großartigsten Landschaften der Erde.