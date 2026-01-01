Pantheon
Folge 2: Crack Integrity
40 Min.Ab 12
Caspian gelingt es nicht, die UI-Version von David zu rekonstruieren, die vor der Abschaltung des Internets existiert hat. Julius Pope glaubt, mit Maddies Hilfe die menschlichen Emotionen in David wecken zu können. Doch Maddie verlangt von Caspian, die letzte Kopie ihres Vaters endgültig zu löschen. Ellen beendet derweil ihre Aussage über Logorhythms vor dem Kongress. Peter Waxman wird ebenfalls in den Zeugenstand gerufen, aber er streitet Ellens Vorwürfe ab.
