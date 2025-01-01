Pantheon
Folge 5: Yair
41 Min.Ab 12
Stephen Holstrom sucht einen Menschen, der die Bevölkerung von der Idee der UI überzeugen kann. Er entscheidet sich für einen Jungen, der an Progerie erkrankt ist und in die Welt der UI hochgeladen werden will, um ewig leben zu können. Caspians Identität wird derweil den weltweiten Geheimdiensten gegenüber offengelegt, woraufhin er entführt wird. Maddies Mutter erzählt ihre Geschichte indes in einer Fernsehshow. Sie will ihr Wissen über die künstliche Intelligenz teilen.
