Party Down
3 StaffelnAb 16
Sie sind Drehbuchautoren, Schauspieler, Musiker und vor allem erfolglos. Weil sie sich in Los Angeles bisher noch keine Karriere aufbauen konnten, überbrücken sechs Kollegen die Zeit, indem sie für ein Catering-Unternehmen namens "Party Down" arbeiten. Henry, Ron, Kyle und die anderen glauben fest daran, dadurch ihren beruflichen Zielen näherzukommen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited
