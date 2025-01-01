Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philip K. Dick's Electric Dreams

Der unmögliche Planet

Staffel 1Folge 3
Der unmögliche Planet

Philip K. Dick's Electric Dreams

Folge 3: Der unmögliche Planet

48 Min.Ab 12

Zwei gelangweilte Mitarbeiter einer Weltraumtourismus-Firma gehen dem Wunsch einer älteren Dame nach, die unbedingt wieder zurück zu ihrem Heimatplaneten, der Erde, möchte. Dort sieht es allerdings düster aus, da ein katastrophales Naturereignis alles Leben vernichtete. Die leicht verwirrte, aber sehr wohlhabende alte Dame erlebt an der Seite ihrer Begleiter eine Reise, die sie niemals vergessen wird.

