Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Folge 3
46 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Nachdem sich das kleine Schwein Willy bisher vehement gewehrt hat, führt jetzt kein Weg mehr an der Kastration vorbei. Für den riskanten Eingriff bekommt Dr. Dreesen Unterstützung von seinem Partner Klaus. Außerdem muss der Landtierarzt herausfinden, was mit Schäferhund-Mix Melody nicht stimmt. Die Symptome der Hündin stellen ihn zunächst vor ein Rätsel, ein Röntgenbild jedoch kann schließlich Klarheit verschaffen.
