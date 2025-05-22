Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 22.05.2025
46 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Nachdem sich das kleine Schwein Willy bisher vehement gewehrt hat, führt jetzt kein Weg mehr an der Kastration vorbei. Für den riskanten Eingriff bekommt Dr. Dreesen Unterstützung von seinem Partner Klaus. Außerdem muss der Landtierarzt herausfinden, was mit Schäferhund-Mix Melody nicht stimmt. Die Symptome der Hündin stellen ihn zunächst vor ein Rätsel, ein Röntgenbild jedoch kann schließlich Klarheit verschaffen.

