Pretty Little Liars
Der schicke Vorort Rosewood ist das Zuhause der ebenso schicken und beliebten Mädchenclique rund um Aria, Emily, Hanna, Spencer und Alison. Eines Tages verschwindet Alison spurlos, und ein Jahr später erhalten die Freundinnen seltsame Nachrichten und Drohbotschaften von einer Person, die sich 'A' nennt. Von nun an machen sie sich auf die Suche nach deren Verfasser und erleben nebenbei allerhand Abenteuer, Intrigen und Verrat an ihrer High-School.
Pretty Little Liars - die erfolgreiche Mystery-Serie
Pretty Little Liars ist eine fesselnde Teenie-Dramaserie, die auf dem gleichnamigen Buch von Sara Shepard basiert. Die Geschichte handelt von vier Freundinnen in der fiktiven US-Vorstadt Rosewood. Nach dem mysteriösen Verschwinden ihrer besten Freundin Alison DiLaurentis versuchen Aria, Spencer, Hanna und Emily, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Als plötzlich geheimnisvolle Nachrichten von "A" auftauchen, beginnt ein gefährliches Spiel. Zunächst vermuten die Mädchen, dass Alison noch lebt. Doch als wenig später ihre Leiche entdeckt wird, wird klar, dass jemand anderes ihre Geheimnisse kennt und droht, sie öffentlich zu machen. Die Clique setzt alles daran, die Identität von "A" aufzudecken und den Tod ihrer Freundin aufzuklären. Die Serie verbindet Elemente von Mystery, Thriller und Drama und thematisiert Freundschaft, Loyalität und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens.
Komplexe Charaktere und eine starke Besetzung
Der Cast von Pretty Little Liars ist entscheidend für den Erfolg der Serie und erweckt die komplexen Roman-Figuren gekonnt zum Leben. Lucy Hale spielt die kreative Aria Montgomery. Nach einem Jahr in Island kehrt sie in der ersten Staffel der Serie zurück nach Rosewood und verliebt sich in ihren Englischlehrer Ezra Fitz - ohne zu wissen, dass er ihr Lehrer ist.
Ashley Benson verkörpert die humorvolle Hanna Marin, das It-Girl der Gruppe. Sie kämpft mit Minderwertigkeitskomplexen und Bulimie. Trotz ihrer Probleme ist sie loyal zu ihren Freundinnen und wird nach Alisons Tod zur beliebtesten Schülerin an der Rosewood High School.
Als ehrgeizige Schwimmerin Spencer Hastings beeindruckt Troian Bellisario. Sie strebt danach, ihre Eltern stolz zu machen, doch diese schenken ihrer Schwester Melissa mehr Aufmerksamkeit.
Shay Mitchell haucht der fürsorglichen Emily Fields Leben ein, deren Reise zu Selbstakzeptanz emotional berührt. Sie ist die sportlichste der Gruppe und war Alison vor deren Verschwinden am nächsten, hat sich jedoch in sie verliebt und Angst, dass "A" ihr Geheimnis enthüllen könnte.
Sasha Pieterse mimt Alison DiLaurentis, die manipulative Anführerin der Clique, die in Rückblenden zu sehen ist.
Der talentierte Nebencast, darunter Keegan Allen als Toby und Ian Harding als Ezra Fitz, verstärkt die Chemie und Glaubwürdigkeit der Beziehungen.
Serienmacher treffen den Nerv der Zeit
Die Idee hinter Pretty Little Liars war, eine Show für Teenager zu kreieren, die der Erfolgsserie Desperate Housewives ähnelte. Mit Leslie Morgenstein und Bob Levy stecken hinter Pretty Little Liars dieselben Macher wie bei der Teenie-Serie Gossip Girl, in der es ebenfalls um eine Gruppe von Jugendlichen geht, über die von einem unbekannten Medium, das sich Gossip Girl nennt, Gerüchte und Geheimnisse verbreitet werden. Dass die Produzenten mit diesem Konzept am Puls der Zeit lagen, bestätigt nicht nur die große Fanbase der Serie(n), sondern auch die Auszeichnungen, die Pretty Little Liars abgeräumt hat - darunter 18 Teen Choice Awards und zwei People's Choice Awards.
Spannende Spin-Off-Serien erweitern das Universum von Pretty Little Liars
Obwohl die Geschichte von Pretty Little Liars bereits abgeschlossen ist und die Serie 2017 nach sieben Staffeln und insgesamt 160 Episoden ihr Ende fand, müssen Fans nicht enttäuscht sein: ABC Family, der US-amerikanische Fernsehsender, hat bereits drei Spin-Off-Serien produzieren lassen:
Die Serie Ravenswood dreht sich um die gleichnamige Stadt, die in der Nähe von Rosewood liegt und von einem geheimnisvollen Fluch betroffen ist. Der Hauptcharakter Caleb Rivers - gespielt von Tyler Blackburn - zieht nach Ravenswood, um das Rätsel um den Fluch zu lösen. Er trifft dort auf neue Freunde, die ebenfalls mit übernatürlichen Herausforderungen konfrontiert sind.
In The Perfectionists verlässt Alison ihre Heimat Rosewood, weil sie einen neuen Job am College von Beacon Heights annimmt. Sie möchte dort ein Neues Leben beginnen, allerdings treibt sich ein mysteriöser Unbekannter in der Kleinstadt rum, der vielleicht in Verbindung zu Alisons Studenten steht.
Die neueste Spin-off-Serie Pretty Little Liars: Original Sin macht einen Zeitsprung in eine neue Generation. Die Story dreht sich um eine neuen Gruppe von Jugendlichen, die mit den Konsequenzen eines Verbrechens ihrer Eltern konfrontiert werden.
Wenn du vor den Sequels nochmal ganz am Anfang beginnen möchtest, bist du bei Joyn genau richtig: Hier kannst du alle sieben Staffeln von Pretty Little Liars gratis sehen - sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ideal für Fans der Serie oder Neulinge, die sich eine spannende Drama-Serie voll von Geheimnissen, Lügen und Intrigen wünschen.