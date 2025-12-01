Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 1: Der erste Sprung
41 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Dr. Ben Song verlässt seine eigene Verlobungsfeier, um den ersten Zeitsprung des neuen Quantum-Leap-Projektes zu machen. Er erwacht schließlich im Jahr 1985 im Körper eines anderen Mannes. Zudem hat er sein Gedächtnis verloren und erkennt seine Verlobte Addison nicht, die ihm in Form eines Holograms zur Hilfe eilt. Indes versucht Songs Team verzweifelt, Ben zurückzuholen. Er muss jedoch erst eine Mission im Jahr 1985 ausführen, bevor er wieder springen kann.
