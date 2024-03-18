Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 12: Eine von uns
41 Min.Folge vom 18.03.2024Ab 12
Ben landet im Jahr 2012 im Körper von Carlos Mendéz, dem Basketballcoach des Mädchenteams an der Lakehill Highschool. Seine talentierte Tochter Gia darf allerdings nicht mitspielen, denn sie ist trans und Rektorin Krager verbietet den Einsatz des Mädchens aus Angst vor Protesten. Gia, die ständig mit Widerstand und Mobbing konfrontiert wird, reißt schließlich von zu Hause aus ...
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