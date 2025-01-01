Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 15: Die Pflichtverteidigerin
41 Min.Ab 12
Ben landet im Jahr 1985 im Körper von Aleyda Ramirez in Queens, New York. Die Pflichtverteidigerin vertritt den Teenager Camilo Diaz, der wegen Totschlags angeklagt ist und dessen Urteilsverhandlung in Kürze bevorsteht. Ramirez glaubt an die Unschuld ihres Mandanten, doch die Zeit, fehlende Beweise und ein korrupter Staatsanwalt spielen gegen sie. Können Ben und sein Team den Fall noch drehen?
