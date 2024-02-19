Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Knockout in Vegas

NBCUniversalStaffel 1Folge 3vom 19.02.2024
Joyn Plus
Knockout in Vegas

Knockout in VegasJetzt ohne Werbung streamen

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Folge 3: Knockout in Vegas

41 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Ben springt ins schrille Las Vegas im Jahr 1977 und in den Körper des vielversprechenden Nachwuchsboxers Danny "Youngblood" Hill am Vorabend seines Kampfes um die Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Addison findet heraus, dass Danny den Kampf ursprünglich verloren hat, weil er abgelenkt war. Sie vermutet, dass dies an Dannys Freundin Angela liegt, die, wie sich herausstellt, auch mit Dannys Gegner, dem amtierenden Champion Roy Gordon, zusammen ist ...

Alle Staffeln im Überblick

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
NBCUniversal
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit

Alle 2 Staffeln und Folgen