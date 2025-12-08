Die Antwort liegt vor dirJetzt ohne Werbung streamen
Quantum Leap - Zurück in die Vergangenheit
Folge 4: Die Antwort liegt vor dir
41 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Ben landet Anfang der 1980er Jahre im Körper der Kopfgeldjägerin Eva Sandoval, die gemeinsam mit ihrem Freund Jake für ihren Vater Alberto, der ein Kautionsbüro leitet, arbeitet. Ben soll Tammy Jean Jessup aufspüren, ruiniert dabei aber versehentlich Jakes Heiratsantrag. Mit Addisons Hilfe heften sich Ben und Jake an die Fersen des Kautionsflüchtlings und geraten dabei in einen Streit eines Drogenkartells ...
