Real Life Eligella Cup
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Real Life Eligella Cup
Deutsche Streaming- und YouTube-Größen versammeln sich und zaubern im Fußball. Der Real Life Eligella Cup geht in die dritte Runde. Wer gewinnt das Turnier?
Real Life Eligella Cup: Wenn Streamer Tore jagen
Der Ball rollt wieder. Creator Elias Nerlich aka Eligella lädt zur dritten Ausgabe seines spannenden Fußball-Turniers ein. Bereits letztes Jahr war das Event im Audi Dome in München mit unglaublichen 7000 Zuschauer*innen vor Ort ein voller Erfolg. Anstoß vom diesjährigen Real Life Eligella Cup ist der 9. September 2023. Dieses Mal jedoch nicht in München, sondern in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Deutsche Streaming- und YouTube-Größen sind mit von der Partie und kämpfen auf dem Platz vor tausenden Live-Zuschauer*innen um den begehrten Wanderpokal.
Der Cup kann nicht nur vor Ort mitverfolgt werden, sondern auch online wird das Event zu sehen sein.
Joyn überträgt den Real Life Eligella Cup III am 9. September 2023 live ab 15 Uhr im Stream.
Wahre Moderationstalente
An die Seite von Moderationstalent Marc Eggers gesellt sich Fußballprofi und Content Creator Niklas-Wilson “Willy” Sommer. Zusammen mit Sportkommentator Robert “Robby” Hunke führen sie durch das spektakuläre Fußballturnier.
Das Dreigestirn wird dabei in ihren Aufgaben prominent unterstützt. Der Gastgeber Elias Nerlich hatte sich während der Sommervorbereitung auf die kommende Saison in einem Testspiel mit seinem gegründeten Fußballverein “Delay Sports” das Kreuzband gerissen. Als Spieler kann Eli in der dritten Ausgabe seines Turniers also nicht antreten und schlüpft damit gezwungenermaßen mit in die Moderations- und Kommentatorrolle.
Teamaufteilung
Insgesamt gehen über 50 Creator*innen, aufgeteilt in acht Teams und zwei Gruppen, beim Real Life Eligella Cup an den Start. In der Gruppenphase der Gruppe A und der Gruppe B werden die Spieler*innen alles geben müssen, um sich für die mit Spannung erwarteten Finalspiele zu qualifizieren.
Folgende Teams kämpfen um den Pokal:
Team Eligella
Team Sidney
Team ViscaBarca
Team Alieu
Team Broski
Team Trymacs
Team Sascha
Team Amar
Beim letzten Real Life Eligella Cup trafen im Finale die Mannschaftskapitäne Mcky und Visca Barca mit ihren Teams aufeinander. Kurz vor Ende der Partie gab Team Mcky eine 3:1 Führung aus der Hand und verlor im anschließenden Acht-Meter-Schießen die Nerven.
Wird das Siegerteam um Visca Barca auch in diesem Jahr wieder um den Titel spielen und diesen sogar verteidigen können?
Das Turnier wird in Zusammenarbeit mit der RABONA GmbH produziert.
Veranstalter Elias Nerlich
Elias Nerlich, im Netz besser bekannt als Eligella oder EliasN97 gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Der 25-Jährige hat insgesamt knapp 4,8 Millionen Follower auf Instagram, YouTube und Twitch. Nerlich war anfangs vor allem aus der E-Sport-Szene bekannt. So spielte er von 2018-2021 als E-Sportler der Fußball-Simulationsreihe FIFA für das E-Sports-Team vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, bevor er sich anschließend selbstständig machte. 2022 gründete der gebürtige Berliner mit seinem Geschäftspartner und Kumpel Sidney Friede einen eigenen Fußballverein namens “Delay Sports”. Im ersten Jahr konnte der Verein mit zahlreichen Fans bereits die Meisterschaft in der Kreisliga C, der untersten Liga in Berlin, feiern.
Produziert im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.