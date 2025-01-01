Zum Inhalt springenBarrierefrei
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex

Auf der Suche nach dem besten Sex (1)

sixxStaffel 1Folge 1
Auf der Suche nach dem besten Sex (1)

Auf der Suche nach dem besten Sex (1)Jetzt kostenlos streamen

So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex

Folge 1: Auf der Suche nach dem besten Sex (1)

59 Min.Ab 12

Paula Lambert und ihr Mann Matthias begeben sich auf Deutschlandtour: Sie wollen herausfinden, was guten Sex ausmacht. Auf ihrem Roadtrip treffen sie Menschen wie Callboy Adrian, der Frauen zum besten Sex ihres Lebens verhelfen möchte, oder Ute, die ein Erotik-Magazin für Frauen herausgibt. Auf ihren langen Autofahrten haben Paula und Matthias genug Zeit, um ausgiebig über die schönste Nebensache der Welt zu diskutieren - und darüber, welche Rolle Sex in ihrer Beziehung spielt.

So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex
sixx
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex

So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex

