SOKO Leipzig
Folge 3: Besessen
44 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Ein brutaler Mord auf einem Friedhof wirft Fragen auf, die selbst die erfahrenen Ermittler der SOKO Leipzig aus der Ruhe bringen. Als der Hauptverdächtige behauptet, vom Teufel besessen und dadurch zu einem Werkzeug des Bösen gemacht worden zu sein, stoßen Hajo und sein Team an ihre Grenzen. Während die Polizisten versuchen, zwischen Wahn und Wirklichkeit zu unterscheiden, muss sich Ina ihren eigenen Dämonen stellen.
Alle Staffeln im Überblick