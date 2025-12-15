SOKO Leipzig
Folge 10: Verrat
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Hajos ehemaliger Vorgesetzter wird tot aufgefunden - und das ausgerechnet kurz bevor dieser brisante Informationen über Hajos dunkle Vergangenheit preisgeben wollte. Schnell macht sich unter Hajos Kollegen und Familie Misstrauen breit, doch würde er wirklich so weit gehen? Während Jan, Ina und Tom in alle Richtungen ermitteln, bleibt Hajo auf seinem eigenen Kurs - bis er eine erschütternde Entdeckung macht, die alles verändert.
