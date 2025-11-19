Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Leipzig

Die Brücke

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 8vom 19.11.2025
Die Brücke

Die BrückeJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 8: Die Brücke

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Auf dem Heimweg erlebt Jan einen schweren Unfall: Ein Auto fährt unter einer Brücke, als plötzlich ein Gehwegstein die Windschutzscheibe trifft. Hilflos sieht Jan zu, wie das Fahrzeug in eine Baustelle rast. Fahrer Jochen Astmann überlebt, das Baby wird ins Krankenhaus gebracht, doch die Ehefrau Hanna stirbt am Unfallort. Die SOKO sucht den Steinwerfer, während Jan mit dem Schrecken kämpft, dass er selbst hätte getroffen werden können.

