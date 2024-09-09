Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei der Feuerwehr/Im Supermarkt

StoryZoo & FriendsStaffel 2Folge 2vom 09.09.2024
Folge 2: Bei der Feuerwehr/Im Supermarkt

22 Min.Folge vom 09.09.2024

Toby und Pepper sind Feuerwehrleute. Der Kommandant der Feuerwehr ist sich nicht sicher, wie er Brände löschen soll. Können Toby und Pepper ihm helfen? Toby und Pepper gehen zum Supermarkt und erledigen den Einkauf für Bär Bax. Sie dürfen auch etwas Leckeres auswählen, aber es ist ziemlich schwierig für alle das Passende zu finden…

